Собянин: московские школьники помогают сохранять память о защитниках Отечества

Московские школьники и студенты колледжей ухаживают за мемориалами героев Великой Отечественной войны в рамках проекта "Хранители истории". В прошлом учебном году акции по сохранению исторической памяти объединили больше 15 тысяч ребят, рассказал Сергей Собянин.

В нынешнем году у памятников и мемориалов прошло уже порядка 500 акций. Чтобы выбрать памятник или мемориал, над которым можно взять шефство, достаточно оставить заявку на сайте проекта. Участники занимаются исследовательской и просветительской деятельностью, изучают архивные материалы и проводят экскурсии.

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