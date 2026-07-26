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26 июля, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: московские школьники помогают сохранять память о защитниках Отечества

Собянин: московские школьники помогают сохранять память о защитниках Отечества

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Московские школьники и студенты колледжей ухаживают за мемориалами героев Великой Отечественной войны в рамках проекта "Хранители истории". В прошлом учебном году акции по сохранению исторической памяти объединили больше 15 тысяч ребят, рассказал Сергей Собянин.

В нынешнем году у памятников и мемориалов прошло уже порядка 500 акций. Чтобы выбрать памятник или мемориал, над которым можно взять шефство, достаточно оставить заявку на сайте проекта. Участники занимаются исследовательской и просветительской деятельностью, изучают архивные материалы и проводят экскурсии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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