Езду на электросамокатах запретили в парке Толстого в Химках

В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках запретили езду на электросамокатах. Как только самокаты попадают на территорию парка, они автоматически останавливаются.

С администрацией парка прорабатывается вопрос об установке опознавательных знаков и уведомлений на въезде. В кикшеринговых компаниях напомнили, что за нарушения пользователям могут ограничить доступ к аренде или выписать штраф.

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