Специалисты завершают реконструкцию Центрального московского ипподрома

Реконструкция Центрального московского ипподрома приближается к завершению. Готовность объекта превышает 90%. Специалисты завершают реставрацию главного корпуса, работы на конном стадионе и конюшнях, а также благоустройство территории площадью более 20 гектаров.

После обновления на ипподроме появятся новые скаковые и беговые дорожки, площадки для мероприятий, конноспортивный комплекс и зона отдыха с искусственным водоемом. На территории высадят более 3 тысяч деревьев и кустарников, а также создадут более 6 гектаров газона. Завершить работы планируют в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.