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23 июля, 16:40

Город

"Новости дня": исторический дом в Гагаринском районе отремонтировали после капремонта

"Новости дня": исторический дом в Гагаринском районе отремонтировали после капремонта

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В Гагаринском районе завершился капитальный ремонт исторической восьмиэтажки, известной в округе как красный дом. Зданию, которому более 70 лет, специалисты обновили фасад и отремонтировали облицовочную плитку.

Жители отметили улучшение внешнего вида, благоустройство территории вокруг здания и обновленные подъезды. Одним из самых известных жильцов красного дома был актер театра и кино, народный артист СССР Зиновий Гердт. Его соседями были известные советские ученые.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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