Рекордное количество выпускников соберет праздник на ВДНХ

Рекордное количество выпускников соберет общегородской праздник на ВДНХ в этом году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

По его словам, в празднике примут участие более 50 тысяч человек, включая свыше 43 тысяч выпускников и более 7 тысяч сопровождающих. Для гостей подготовили более 20 тематических зон, 5 сцен и выступления более 70 артистов.

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