Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был.

Иванов занимал пост главы Минобороны с 2001 года по 2007-й. После этого он был первым зампредом и зампредом правительства России, а позднее перешел на работу в администрацию президента.

С 2016 года Иванов был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.