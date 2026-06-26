26 июня, 15:30Политика
Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов
Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был.
Иванов занимал пост главы Минобороны с 2001 года по 2007-й. После этого он был первым зампредом и зампредом правительства России, а позднее перешел на работу в администрацию президента.
С 2016 года Иванов был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.