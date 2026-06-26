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26 июня, 14:45

Политика

В РФ у жильцов многоквартирных домов будут спрашивать разрешение на открытие хостела

В РФ у жильцов многоквартирных домов будут спрашивать разрешение на открытие хостела

В Госдуме предложили ужесточить правила размещения хостелов в многоквартирных домах

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У жильцов многоквартирных домов в России будут спрашивать разрешения на то, чтобы открыть на первом этаже хостел, комнату квестов или склад.

Собственники очень часто жалуются на подобное соседство. В суды направлены десятки исков. В данный момент владельцы могут утроить в нежилом помещении любой бизнес. Чтобы защитить права жителей, депутаты Госдумы разработали новый законопроект. Его уже направили на рассмотрение в правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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