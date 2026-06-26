Форум превентивной медицины прошел в Москве

В Москве прошел третий Международный форум превентивной медицины, где эксперты и лидеры мнений обсудили передовые разработки и отметили компании, развивающие рынок отечественных лекарств. В зале присутствовали более 3,5 тысячи человек.

На форуме российская компания "Промомед" получила премию за лучшее технологическое решение за разработку препарата для лечения диабета и ожирения. Он выпускается в уникальной форме доставки в виде автоинжектора, который исключает риски ошибок в дозировании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.