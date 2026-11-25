Новый гостиничный комплекс "Россия" расположен в одном из старейших районов Москвы. Как рассказал москвовед Георгий Макеев, исторически эта территория была торговой: здесь купцы, которых раньше называли гостями, продавали свои товары. То, что сегодня здесь вновь принимают гостей, символично и отражает преемственность.

При этом Зарядье неоднократно меняло свой облик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.