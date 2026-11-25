Кормление голубей у пруда в Коммунарке вызвало споры среди местных жителей. Одни считают, что птицы загрязняют детские площадки и могут переносить заболевания. Также жители жалуются на крыс, которых, по их мнению, привлекает оставленный корм.

Орнитолог Вадим Мишин пояснил, что голуби не переносят каких-либо особенных заболеваний по сравнению с другими птицами. Для заражения необходим тесный контакт, при котором выделения птицы попадают в организм человека.

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