Мошенники начали использовать новую схему обмана с якобы поврежденными на парковке автомобилями. Аферисты пишут водителям в мессенджерах и сообщают, что случайно задели их машину, но не могут дождаться владельца.

Затем они присылают ссылку на файл с информацией о повреждениях, который не открывается. После этого с незнакомых номеров поступают сообщения об утечке персональных данных и угрозе потери имущества.

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