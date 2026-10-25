Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидировали на 20 квадратных метрах

Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидировали менее чем за час. По предварительным данным, загорелась мастерская. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Известно, что сегодня в театре должен был проходить квартирник.

Второй звонок прозвучал непосредственно перед началом самого мероприятия. Затем люди стали замечать происходящее, и зрителей начали выводить на парковку, рассказал очевидец. Всего спасатели эвакуировали 55 человек. Обошлось без жертв.

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