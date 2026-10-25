Москвичам станут доступны два новых причала на 4 речном маршруте

Сразу два новых причала скоро станут доступны пассажирам электротранспорта в столице – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды". Специалисты уже подготовили их к работе.

Новые плавучие причалы уже присоединили к переходным понтонам, внутри обустроят комфортные зоны ожидания. Каждый причал сможет принимать около 40 человек. Эксперты считают, что новые остановки станут популярны. С их помощью можно будет попасть в том числе в столичные парковые и туристические зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.