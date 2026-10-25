Двухлетний пловец попал в Книгу рекордов России

Двухлетний Мартин Довжик попал в Книгу рекордов России, проплыв 25 метров вольным стилем за 1 минуту 10 секунд. На подготовку к рекорду у мальчика ушло 10 месяцев тренировок.

По словам тренера Дарьи Соловьевой, Мартин занимается плаванием пять часов в неделю. В планах семьи и тренера участвовать в соревнованиях, совершенствовать технику и добиваться новых результатов на международном уровне.

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