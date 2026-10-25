Собянин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником

В России отмечают День сотрудников предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, московский транспорт с каждым годом становится быстрее и комфортнее благодаря труду сотрудников отрасли. Собянин пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.