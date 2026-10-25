25 октября, 11:15Мэр Москвы
Собянин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
В России отмечают День сотрудников предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
По словам мэра, московский транспорт с каждым годом становится быстрее и комфортнее благодаря труду сотрудников отрасли. Собянин пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.
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