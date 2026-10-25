Российские суды тестируют искусственный интеллект более чем в 20 регионах страны, включая Москву. Нейросеть помогает анализировать судебную практику, выявлять ошибки и противоречия в документах, а также составлять протоколы заседаний.

По словам председателя Верховного суда Игоря Краснова, сейчас специалисты проверяют надежность этих инструментов перед дальнейшим внедрением. В перспективе доступ к таким сервисам должны получить все суды страны.

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