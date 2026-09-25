Соревнования молодых реставраторов начались в рамках выставки "ПРОреставрацию"

Мастера на все руки: в историческом здании типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице открылась юбилейная, пятая выставка "ПРОреставрацию". Она собрала специалистов по сохранению объектов культурного наследия и представителей производственных компаний, проектных институтов, музеев и учебных заведений.

В рамках выставки проходят соревнования молодых реставраторов. В них участвуют около 90 студентов и выпускников профильных учебных заведений из России, Белоруссии и Казахстана. Состязания идут по 11 компетенциям. Начинающим специалистам предстоит выполнить кропотливую работу по восстановлению лепнины, каменного декора, позолоты, произведений из дерева и монументальной живописи.

Много интересного для себя могут найти на выставке и простые москвичи. Например, оценить спасенное монументальное панно из павильона "Оптика" на ВДНХ и старинные скульптуры из усадьбы Грачевка. Кроме того, любой желающий может принести предметы интерьера, ювелирные украшения или старые книги и получить советы экспертов по их восстановлению.

Кто и почему идет в реставраторы? В чем заключаются главные особенности этой профессии? Что восстановить сложнее всего? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова. В этом ей помогла председатель Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева.