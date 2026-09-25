25 сентября, 12:15Транспорт
Новая станция метро "Москворечье" поможет перераспределить пассажиропоток
В районе Москворечье-Сабурово началось строительство станции "Москворечье" Бирюлевской линии метро Москвы. Она поможет разгрузить "Каширскую".
Сейчас часть жителей района добираются до метро на автобусах до "Царицыно", где пересаживаются на Замоскворецкую линию. С открытием "Москворечья" пассажиры смогут пользоваться метро ближе к дому.
В перспективе станция станет транспортно-пересадочным узлом, который объединит метро, МЦД и наземный городской транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.