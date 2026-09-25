Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, однако Украина ответила провокациями – попыткой массированного удара по Москве, атаками на избирательные участки и дома председателей комиссий, а также ударами по НПЗ, попыткой морской блокады и атаками на склады Wildberries и Ozon.

По словам президента, Россия начала отвечать на каждое действие, и теперь Москва сомневается, стоит ли возобновлять переговоры, но все решения будет принимать исходя из интересов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

