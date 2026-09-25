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25 сентября, 21:15

Политика

Путин: Москва была готова к переговорам, но Киев ответил провокациями

Путин: Москва была готова к переговорам, но Киев ответил провокациями

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Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Петербурге заявил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, однако украинская сторона ответила провокациями.

В ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве – свыше 1 600 беспилотников, а также удары по гражданским объектам, включая склады Wildberries и Ozon. По словам президента, ответ России оказался настолько чувствительным, что киевский режим запросил перемирие, в том числе энергетическое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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