Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Петербурге заявил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, однако украинская сторона ответила провокациями.

В ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве – свыше 1 600 беспилотников, а также удары по гражданским объектам, включая склады Wildberries и Ozon. По словам президента, ответ России оказался настолько чувствительным, что киевский режим запросил перемирие, в том числе энергетическое.

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