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25 сентября, 11:15

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Все столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону

Все столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону

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Все столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы по подготовке оборудования и сетей прошли в соответствии с утвержденным графиком.

Со стартом отопительного сезона тепло подается в первую очередь именно в школы и детские сады. Всего в Москве к зиме подготовили около 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34,5 тысячи жилых домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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