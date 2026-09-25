В Гостином Дворе открылась ярмарка современного искусства "Арт Россия"

В Гостином Дворе проходит ярмарка современного искусства "Арт Россия". Это уже второй такой проект.

До 27 сентября на выставке представлены работы художников и галерей, проходят лекции, дискуссии, встречи с авторами и мастер-классы.

Организаторы показывают, как классическая художественная школа получает современное продолжение. В программе – более 100 участников и столько же событий, а также отдельная детская территория.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.