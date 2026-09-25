Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 08:00

Культура

В Гостином Дворе открылась ярмарка современного искусства "Арт Россия"

В Гостином Дворе открылась ярмарка современного искусства "Арт Россия"

Музей кино на ВДНХ ждет гостей на большой семейный праздник

Театр Вахтангова отметил 100-й показ "Фальшивой ноты"

Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

В Москве открылась выставка "ПРОреставрацию"

"Новости дня": в кинопарке "Москино" открыли новые масштабные декорации

Книга Маргариты Симоньян возглавила рейтинги продаж в России

Москвичи могут посмотреть фильм "Как Иван в сказку попал" в кинотеатрах города

"Сити": фильм "Девятая планета" с актером Юрой Борисовым

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 24 сентября

В Гостином Дворе проходит ярмарка современного искусства "Арт Россия". Это уже второй такой проект.

До 27 сентября на выставке представлены работы художников и галерей, проходят лекции, дискуссии, встречи с авторами и мастер-классы.

Организаторы показывают, как классическая художественная школа получает современное продолжение. В программе – более 100 участников и столько же событий, а также отдельная детская территория.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика