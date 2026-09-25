Футболист молодежной команды "Балтики" Кузьмин набросил мяч в штрафную из аута

Футболист молодежной команды "Балтики" Александр Кузьмин порадовал болельщиков невероятно эффектным голом. Он набросил мяч в штрафную из аута, исполнив при этом красивый кульбит.

Вратарь соперника попытался перехватить мяч, но выпустил его из рук. В итоге взятие ворот было засчитано как автогол голкипера. Моду выбрасывать мяч из аута таким способом в этом сезоне ввел иранец Надер Мохаммаде, выступающий за костромской "Спартак". Он таким образом трижды за месяц ассистировал партнерам в голевых атаках.

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