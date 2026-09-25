Пассивные доходы россиян хотят включить в основную налоговую базу по НДФЛ. С таким предложением выступили в Минфине, сообщила пресс-служба ведомства.

Пассивные доходы – это дивиденды, проценты от вкладов, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества, по договорам страхования и дарения.

Для чего предлагают изменить форму налогообложения? Многих ли это коснется? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.