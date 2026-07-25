Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым началась в Омске

Владимир Путин проводит встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в Омске. Она проходит в преддверии форума межрегионального сотрудничества двух стран.

Казахстанский лидер предложил заморозить конфликт России и Украины и вернуться к стамбульским договоренностям, поскольку тогда были достигнуты значительные результаты. Также на встрече обсудили стратегическое сотрудничество России и Казахстана.

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