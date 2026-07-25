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25 июля, 15:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии причала "Парк Горького" – 2 после реконструкции

Собянин сообщил об открытии причала "Парк Горького" – 2 после реконструкции

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На обновленной Пушкинской набережной после реконструкции открылся причал "Парк Горького" – 2. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что причал стал заметно просторнее и функциональнее. Появилась возможность принимать суда всех типов. Теперь там могут швартоваться сразу два судна.

Количество пассажиров, которые могут одновременно находиться на причале, увеличилось со 100 до 280 человек. Все это позволит значительно увеличить пассажиропоток и расширить маршрутную сеть прогулочного флота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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