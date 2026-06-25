Телеканал Москва 24 провел опрос о жалобах на самокатчиков-нарушителей

Телеканал Москва 24 провел опрос среди подписчиков Telegram-канала о готовности жаловаться на самокатчиков-нарушителей. Всего в голосовании приняли участие 2 527 человек.

Жаловаться на нарушителей готовы 60% опрошенных, 40% не будут этого делать. В комментариях пользователи высказывали разные мнения: от отсутствия времени на жалобы до предложений о полном запрете электросамокатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.