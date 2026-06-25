25 июня, 12:15Транспорт
Чат-бот для жалоб на самокатчиков заработал в Москве
В Москве появились чат-боты для жалоб на нарушителей правил пользования электросамокатами. Для подачи обращения пользователю необходимо заполнить специальную форму, после чего информация автоматически направляется в компанию кикшеринга.
В зависимости от характера нарушения пользователю могут вынести предупреждение, выписать штраф или заблокировать аккаунт. При этом для рассмотрения жалобы желательно приложить фото или видео, подтверждающие нарушение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.