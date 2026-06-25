Модернизированный самолет Як-130М совершил первый полет

Опытный образец учебно‑боевого самолета Як-130М успешно выполнил первый полет, поднявшись в небо с Иркутского авиационного завода. Полет длился около 50 минут на высоте до 2-х километров и при скорости примерно 600 километров в час.

Модель создана на базе Як‑130, но получила расширенные боевые возможности. Самолет способен поражать как наземные, так и воздушные цели, включая беспилотники тяжелого класса.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.