Движение трамваев изменят в Москве из-за городского выпускного

В Москве временно изменят движение трамваев из‑за городского выпускного. С 26 июня с 10:30 до 13:30 27 июня трамваи не будут ездить до усадьбы "Останкино".

Трамвай № 11 будет следовать от Восточного Измайлова до Социального фонда России, № 17 – от остановки "Северное Медведково" до Сельскохозяйственной улицы, а № 25 – от метро "Сокольники" до Сельскохозяйственной улицы.

Для поездок к станции метро "ВДНХ" пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.