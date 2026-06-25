Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 11:00

Транспорт

Движение трамваев изменят в Москве из-за городского выпускного

Движение трамваев изменят в Москве из-за городского выпускного

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 25 июня

Дептранс Москвы предупредил о возможных затруднениях движения из-за дождя

В центре Москвы 27 июня ограничат движение из-за проведения электрофестиваля

Более 1 млн пассажиров принял Ленинградский вокзал после обновления

Москвичи могут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот в МАХ

Движение в центре и на северо-востоке Москвы ограничат 26 и 27 июня

"Новости дня": беспилотные трамваи-лаборатории вышли на маршруты Краснопресненской сети

В Подмосковье ввели штрафы за продажу бензина детям на АЗС

Три автомобиля сгорели в Мытищах

В Москве временно изменят движение трамваев из‑за городского выпускного. С 26 июня с 10:30 до 13:30 27 июня трамваи не будут ездить до усадьбы "Останкино".

Трамвай № 11 будет следовать от Восточного Измайлова до Социального фонда России, № 17 – от остановки "Северное Медведково" до Сельскохозяйственной улицы, а № 25 – от метро "Сокольники" до Сельскохозяйственной улицы.

Для поездок к станции метро "ВДНХ" пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика