Собянин: в "Сколково" открылся новый комплекс онкобольницы № 62

В "Сколково" 29 июня заработает новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62. Его открыли Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Комплекс соответствует лучшим мировым стандартам по комфорту оказания медицинской помощи и состоит из двух современных корпусов. 6-этажный амбулаторно-стационарный рассчитан на 500 коек.

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