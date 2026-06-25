25 июня, 07:45Мэр Москвы
Собянин: в "Сколково" открылся новый комплекс онкобольницы № 62
В "Сколково" 29 июня заработает новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62. Его открыли Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Комплекс соответствует лучшим мировым стандартам по комфорту оказания медицинской помощи и состоит из двух современных корпусов. 6-этажный амбулаторно-стационарный рассчитан на 500 коек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.