В южных регионах России зафиксировано нашествие саранчи. В частности, в ряде районов Калмыкии введен режим повышенной готовности и проводится обработка территорий.

Насекомые повреждают посевы и дикорастущие растения, при этом основной удар приходится на яровые культуры. Эксперты отмечают, что говорить о дефиците продуктов и росте цен пока преждевременно, а угрозы для Центральной России и Москвы нет. Природные условия и роза ветров не позволяют саранче добраться до столичного региона.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.