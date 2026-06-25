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25 июня, 07:15

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В южных регионах России зафиксировано нашествие саранчи

В южных регионах России зафиксировано нашествие саранчи

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В южных регионах России зафиксировано нашествие саранчи. В частности, в ряде районов Калмыкии введен режим повышенной готовности и проводится обработка территорий.

Насекомые повреждают посевы и дикорастущие растения, при этом основной удар приходится на яровые культуры. Эксперты отмечают, что говорить о дефиците продуктов и росте цен пока преждевременно, а угрозы для Центральной России и Москвы нет. Природные условия и роза ветров не позволяют саранче добраться до столичного региона.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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