Российский кинематограф нуждается в дополнительной поддержке, несмотря на значительное государственное финансирование. Об этом заявил продюсер и член Академии Российского телевидения Николай Табашников.

Он привел в пример опыт Китая, где действует ограничение на количество иностранных фильмов в прокате, а также европейских стран, которые регулируют долю национального и зарубежного кино. Среди причин снижения посещаемости кинотеатров продюсер назвал развитие онлайн-платформ и пиратский просмотр.

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