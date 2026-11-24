Москвичей попросили уступать дорогу коммунальной технике во время уборки снега. За сутки высота снежного покрова в столице может увеличиться примерно на 20 сантиметров. В ближайшие часы снегопад усилится, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Городские службы работают круглосуточно. Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и подходы к социальным объектам, станциям метро и остановкам общественного транспорта. Снег сначала сдвигают к краю дороги, затем собирают погрузчиками и вывозят самосвалами.

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