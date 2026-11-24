Специалисты приступили к строительству и реконструкции дорог на границе Бутырского района и Марьиной Рощи. Работы проведут в несколько этапов, завершить их планируют в 2027 году.

Новые участки дорог свяжут территории застройки и обеспечат дополнительные маршруты для автомобилистов. По словам автоюриста и автоэксперта Дмитрия Золотова, строительство небольших дорожных участков позволит сократить перепробег и избавить водителей от необходимости делать большие объезды.

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