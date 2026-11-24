Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 24 ноября из-за сильного снегопада. Циклон принесет в столицу осадки, масса которых сопоставима с 400 Останкинскими телебашнями.

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, не превышать скорость и заранее планировать маршруты. Автоэксперт Максим Кадаков также напомнил, что зимние шины теряют сцепление с дорогой по мере износа протектора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.