Производство готовой еды для доставки в жилых домах могут запретить. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор после проверок на соответствие санитарным требованиям.

Требования коснутся промышленного производства и фасовки продуктов, которые фабрики-кухни поставляют в торговые сети и дарксторы. Ограничения не затронут кулинарные отделы магазинов и рестораны.

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