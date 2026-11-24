24 ноября, 08:30Общество
В РФ производство готовой еды для доставки могут запретить в жилых домах
Производство готовой еды для доставки в жилых домах могут запретить. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор после проверок на соответствие санитарным требованиям.
Требования коснутся промышленного производства и фасовки продуктов, которые фабрики-кухни поставляют в торговые сети и дарксторы. Ограничения не затронут кулинарные отделы магазинов и рестораны.
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