Собянин рассказал о модернизации московских колледжей

Почти половина московских школьников после девятого класса поступает в колледжи. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Для студентов колледжей работают четыре флагманские площадки, где они могут отрабатывать профессиональные навыки. В Москве модернизировали почти 1,7 тысячи мастерских и лабораторий колледжей. В следующем году планируется обновить еще около 300 учебных пространств.

Также запланировано обновление трех зданий колледжей: два откроют в 2027 году, еще одно – в 2028. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.