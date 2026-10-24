На станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро завершили земляные работы. Объект готов более чем на треть, а монолитные работы выполнены на 65%. В этом году строители планируют приступить к монтажу инженерных систем.

Станция станет пересадочным узлом между Бирюлевской и Троицкой линиями, а также МЦК. Благодаря новой ветке время в пути до центра для жителей Бирюлева сократится примерно на полчаса.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.