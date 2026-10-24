Зарубежные авиакомпании начали составлять специальные списки подозреваемых в кражах

Зарубежные авиакомпании начали составлять списки пассажиров, подозреваемых в кражах на борту. На фоне участившихся случаев на рейсах в Дубай, Вьетнам и другие направления эти списки заранее передают экипажу.

Авиаэксперт Олег Пантелеев отметил, что авиакомпании могут сопоставлять данные о пассажирах разных рейсов, но не вправе проводить расследования.

Чтобы защитить ценные вещи, пассажирам рекомендуют держать их при себе и не оставлять на багажных полках. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.