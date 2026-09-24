Театр Вахтангова отметил 100-й показ "Фальшивой ноты"

В Театре Вахтангова в 100-й раз показали спектакль "Фальшивая нота" по пьесе французского драматурга Дидье Карона, он держится в репертуаре с 2018 года. Главные роли исполняют Геннадий Хазанов и Алексей Гуськов: их герои – преступник и обвинитель, палач и жертва, которые по ходу сюжета меняются местами.

Хазанов отметил, что для него спектакль с годами открывается разными гранями и показывает, что сильный всегда пожирает слабого. Гуськов рассказал, что история четырежды меняет жанр – от легкой комедии до сложной психологической драмы.

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