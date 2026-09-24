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24 сентября, 23:00

Транспорт

Жители Крылатского пожаловались на рекламные прицепы возле метро

Жители Крылатского пожаловались на рекламные прицепы возле метро

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На улицах Москвы все чаще появляются рекламные прицепы, которые занимают парковочные места, мешают водителям и портят вид районов. Жители Крылатского жалуются на такие конструкции возле метро, но компании, размещающие рекламу, предлагают их в интернете как дешевую альтернативу билбордам.

Закон не запрещает рекламу на транспортных средствах, если они используются по назначению. Но если прицеп стоит на одном месте как "билборд на колесах", это нарушение, за которое предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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