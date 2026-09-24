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24 сентября, 15:30

Технологии

Российские разработчики могут потерять возможность загружать приложения в Google Play

Российские разработчики могут потерять возможность загружать приложения в Google Play

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Российские разработчики могут потерять возможность загружать приложения в Google Play из-за новой системы верификации для Android, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Требования Google планирует обновить со следующего года.

Сейчас ведомство готовит предложения по минимизации рисков для российских специалистов. В первую очередь проблемы могут коснуться разработчиков, чьи программы уже удалили из магазинов приложений. На решение вопроса остается еще несколько месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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