Российские разработчики могут потерять возможность загружать приложения в Google Play из-за новой системы верификации для Android, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Требования Google планирует обновить со следующего года.

Сейчас ведомство готовит предложения по минимизации рисков для российских специалистов. В первую очередь проблемы могут коснуться разработчиков, чьи программы уже удалили из магазинов приложений. На решение вопроса остается еще несколько месяцев.

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