Здания 9 вузов эвакуировали в Москве. Как пишут новостные каналы, причиной стал ложный вызов с сообщением о минировании. Занятия отменили в РХТУ имени Д. И. Менделеева, это официально, данные уже есть на сайте.

Студентам также пришлось покинуть помещения ГИТИСа, РГУ имени Косыгина, Международного университета, ГИТРа, а также технического университета связи и информатики.

Проверки некоторых зданий продолжаются. Там, где они закончены, оперативники подтвердили, что вызов был ложным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.