Мошенники стали предлагать россиянам с детьми субсидии на погашение ипотеки

В России мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидии на погашение ипотеки. Злоумышленники создают контекстную рекламу и каналы в мессенджерах, маскируя их под государственные сервисы социальной поддержки.

Семьям обещают компенсацию основного долга по ипотеке, а для подачи заявки предлагают авторизоваться на сайте. Однако ссылка ведет на поддельную копию портала "Госуслуги". После ввода данных аккаунта они попадают к мошенникам.

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