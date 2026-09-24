МВД предложило изменить школьную программу для повышения правовой грамотности

МВД предложило внести изменения в школьную программу, чтобы повысить правовую грамотность подростков. Школьникам планируют рассказывать об ответственности за совершенные поступки.

В ведомстве отметили, что многие подростки ошибочно считают, что их нельзя привлечь к уголовной ответственности. При этом число статей, по которым уголовная ответственность наступает с 14 лет, растет.

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