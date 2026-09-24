Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Над Шмитовским проездом возле ММДЦ "Москва-Сити" построят путепровод длиной более 50 метров, сообщил Сергей Собянин. Готовность объекта – около 60%: построены опоры, подпорные стены, укреплено пролетное строение. Также в рамках проекта реконструируют участки улицы Ермакова Роща.

"Жители самого крупного по численности населения города Подмосковья – Балашихи – получат долгожданное метро. В будущем это улучшит транспортное обслуживание территории столичного района Восточный и подмосковной Балашихи с прогнозируемым населением более 670 тысяч человек. В соответствии с объявленными ранее Сергеем Собяниным планами развития метро до 2035 года в Москве и Московской области планируется построить около 35 новых станций", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благоустройство нового участка набережной в Покровском-Стрешневе планируется завершить в 2027 году. На набережной уже готов амфитеатр и организовано пространство для отдыха.