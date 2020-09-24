Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Два новых маршрута из столицы в область заработают с 26 сентября. Автобусы поедут от метро "Тушинская" в Красногорск и от станции "Медведково" в Челобитьево. На маршрутах проекта "Москва – область" действуют льготы по социальным картам москвича и жителя Московской области.

"За лето специалисты ЦОДД реализовали 669 проектов на улицах столицы. Это новые переходы и островки безопасности дополнительные полосы, изменения скоростного режима и другие точечные решения. Каждый такой проект разрабатывается для конкретного участка: специалисты учитывают аварийность, интенсивность транспортных и пешеходных потоков, развитие городской инфраструктуры и обращения москвичей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За год пассажиры воспользовались "Быстрым проходом" на МЦД и за его пределами более 32 миллиона раз. Держатели карты москвича могут больше не оформлять билеты в ж/д кассе или билетном автомате перед каждой поездкой.