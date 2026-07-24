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24 июля, 23:00

Культура

Музыкальное представление покажут на Покровском бульваре в выходные

Музыкальное представление покажут на Покровском бульваре в выходные

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На ВДНХ открылся девятый международный фестиваль искусств "Вдохновение"

В выходные, 25 и 26 июля, на Покровском бульваре в рамках фестиваля "Театральный бульвар" покажут музыкальное представление "Московская чайная сказка". Также в столице пройдет множество других событий в рамках проекта "Лето в Москве".

На ВДНХ до 26 июля проходит IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение" с театральными постановками, концертами, танцевальными шоу и творческими мастерскими. Вход на большинство мероприятий свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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