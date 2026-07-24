Эксперт рассказал о мерах, направленных против распространения механизмов азартных игр

В играх Roblox и Minecraft распространены азартные механизмы, которые, приводят несовершеннолетних в дальнейшем к азартным играм. Для борьбы с этими механизмами предлагается ввести налоги и штрафы для разработчиков, заявил исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков.

Также эксперт отметил, что в Roblox или Minecraft любой пользователь может создать свой сервер или казино. При этом никто не следит за этими действиями.

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